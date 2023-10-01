何展睿即興孖太太快閃台灣慶生 醉心學打鼓忘記結婚紀念日
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無線娛樂新聞台報導：何展睿因早前痛失兩隻愛犬，決心將今年慶祝牛一，改為慈善香水義賣，為動物機構籌款，何展睿與太太更即興出埠，快閃台灣慶祝生日。
今年係何展睿同太太結婚5周年，不過佢最近醉心學打鼓，差啲唔記得紀念日，佢考完試即補鑊，請太太食甜品大餐，何展睿出名係寵妻狂人，早前為賀太太生日推出新歌，獲得唔錯嘅成績，何展睿嚟緊將推出一首傷心嘅歌，出年就推出新專輯，加入AI元素、又會邀請一啲女歌手合唱，希望為歌迷帶嚟驚喜。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台