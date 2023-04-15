何展睿為新歌調配香水 帶出初戀甜酸味
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無線娛樂新聞台報導：何展睿呢日為新歌拍攝MV，同時為老婆送上小驚喜，佢坦言二人愛情長跑一段時間，以前佢好少製作驚喜，不過近年佢知老婆好辛苦，希望努力「補數」。
何展睿於MV當中一人分飾四角，佢覺得最難飾演調香師，要教埋啲小朋友落精油揀選合心意嘅味道，佢更為咗呢首新歌特登調配一種帶有甜酸味香水，佢解釋箇中原因！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台