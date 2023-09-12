何廣沛知女友被起底驚訝網民好奇心強 吳偉豪孔德賢對中醫加深認識

無線娛樂新聞台報導：何廣沛與朱晨麗緋聞告一段落，日前何廣沛被爆有新戀情，佢大方承認同圈外女友熱戀中，呢晚何廣沛、吳偉豪、孔德賢、游嘉欣、謝雪心、關楓馨及鄭衍峰等現身TVB新劇《你好，我的大夫》首播飯局。