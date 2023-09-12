何廣沛知女友被起底驚訝網民好奇心強 吳偉豪孔德賢對中醫加深認識
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無線娛樂新聞台報導：何廣沛與朱晨麗緋聞告一段落，日前何廣沛被爆有新戀情，佢大方承認同圈外女友熱戀中，呢晚何廣沛、吳偉豪、孔德賢、游嘉欣、謝雪心、關楓馨及鄭衍峰等現身TVB新劇《你好，我的大夫》首播飯局。
何廣沛認愛後首度現身，佢同圈外女友拍拖大半年，何廣沛直言心態有變，年紀大想成家立室，過去10年好努力工作，加上疫情改變個人睇法，講到緋聞女友朱晨麗送祝福，何廣沛表示唔知情、唔清楚，何廣沛知女友被網民起底，有指其女友係失婚富家女，佢驚訝網民好強心強，認為女友係圈外人當然有唔開心，而何廣沛一度被罵劈腿並食軟飯，曾不甘示弱留言反擊，何廣沛直言冇特別介意呢啲傳言，認為清者自清，感動仍有好多人支持。
一眾演員興奮欣賞首播，何廣沛與蔡思貝接吻成為亮點，而吳偉豪拍呢套劇對中醫文化加深認識，孔德賢同許俊豪更跟隨醫師外出應診，從旁學習唔少針灸知識。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台