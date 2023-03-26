IG未再Follow朱晨麗傳分手 何廣沛活動親回應：關係有變

無線娛樂新聞台報導：緋聞傳足多年嘅 朱晨麗 同 何廣沛 近日被指感情翻波，Matthew被發現社交平台已經未有再Follow對方，過往秒Like對方Post嘅情況成為追憶。呢日Matthew同 劉佩玥 一齊現身一個活動時，就親自回應兩人嘅關係變化喇。