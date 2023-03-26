IG未再Follow朱晨麗傳分手 何廣沛活動親回應：關係有變
2017年佢哋因為合作拍攝《超時空男臣》而傳出緋聞，事後又多次以情侶檔姿態一齊出席活動，亦不時喺社交平台互動，Matthew指任何關係都會有變化嘅時候，認為咁處理係對大家最好嘅方式，似乎係默認雙方關係已經往後退一步。佢又指往後會專注於工作，大家一直都係同事關係，往後相信都會喺公司活動碰面咁話。
呢日佢同阿Moon係現身一個保護聽力活動，佢哋除咗喺現場獻唱之外，仲分享拍攝時保護聽力嘅唔同方式喇。而阿Moon喺近日播出嘅《隱形戰隊》當中有唔少槍戰場面非常有型，佢就話各位同事都有耳塞保護自己，但係 馬國明 就係惟一例外喇。
至於Matthew就話除咗槍戰之外，仲有唔少噪音源都唔可以睇少，好似成日同佢合作嘅「TVB三大喇叭」就唔講得笑，佢仲叫各位同事都要加倍小心，佢又提到自己先天聽力有啲啲缺陷，細聲會聽唔清楚，所以自己對佢哋免疫唔怕咁話呀。
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