何廣沛陳曉華飛美加宣傳 周奕煒爆Hera鐵人行程
廣告
無線娛樂新聞台報導：何廣沛 陳曉華 同 周奕瑋 近日飛往美加兩地為TVB宣傳，而早前移居多倫多嘅 章志文 亦為多倫多站擔任司儀。Hera同Matthew喺活動同現場觀眾大玩遊戲，令現場台上台下都笑聲不斷呀。
Hera雖然玩得咁落力，不過原來佢係拍劇到最後一刻，先冒住狂風大雨趕去機場上機，一落機就同大家見面喇。而完成美加之旅之後，Hera一落機又要即時趕返電視城繼續開劇，真係聽到都辛苦呀。
而Matthew主演嘅《你好，我的大夫》即將就同大家見面，佢就同當地朋友分享自己成為全劇最老嘅一位醫師，仲同思貝有非常長年嘅感情線呀。除咗玩遊戲之外，佢哋亦都為現場觀眾獻唱，誠意十足呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台