何廣沛陳曉華飛美加宣傳 周奕煒爆Hera鐵人行程

無線娛樂新聞台報導：何廣沛 陳曉華 同 周奕瑋 近日飛往美加兩地為TVB宣傳，而早前移居多倫多嘅 章志文 亦為多倫多站擔任司儀。Hera同Matthew喺活動同現場觀眾大玩遊戲，令現場台上台下都笑聲不斷呀。