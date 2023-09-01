真係唔好笑丨吳業坤玩遊戲感氣餒 彭慧中暴走尖叫嚇親人

無線娛樂新聞台報導：由何廣沛、麥美恩、馮盈盈、郭子豪、羅毓儀、方紹聰及彭慧中主持嘅TVB遊戲節目《真係唔好笑》，一眾主持為咗忍笑，每集跟節目組鬥智鬥勇以免被罰，呢日拍攝主題跟食嘢有關，不過美食當前，佢哋卻無緣大飽口福。