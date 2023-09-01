真係唔好笑丨吳業坤玩遊戲感氣餒 彭慧中暴走尖叫嚇親人
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無線娛樂新聞台報導：由何廣沛、麥美恩、馮盈盈、郭子豪、羅毓儀、方紹聰及彭慧中主持嘅TVB遊戲節目《真係唔好笑》，一眾主持為咗忍笑，每集跟節目組鬥智鬥勇以免被罰，呢日拍攝主題跟食嘢有關，不過美食當前，佢哋卻無緣大飽口福。
呢集嘉賓吳業坤、蔡嘉欣及文凱婷，只係玩咗一個遊戲即自覺好難勝出，令坤哥感到氣餒又好玩，坤哥笑言唔想用腦力，要靠體力取勝，彭慧中與羅毓儀出盡全力玩遊戲，玩到暴走尖叫嚇親人，二人笑指係節目效果。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台