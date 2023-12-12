何晉樂受慫恿自資開音樂會 盼未來能與歌迷於紅館相見

無線娛樂新聞台報導：何晉樂呢日舉行首個個人音樂會，吸引近150名fans到場，而一班聲夢兄弟亦有到場支持。Rock表示今次呢個音樂會，係被fans慫恿下而舉行，佢仲話本身諗住細細地50位觀眾左右咁搞個騷，但講講下就變成而家呢個規模。