何晉樂受慫恿自資開音樂會 盼未來能與歌迷於紅館相見
廣告
無線娛樂新聞台報導：何晉樂呢日舉行首個個人音樂會，吸引近150名fans到場，而一班聲夢兄弟亦有到場支持。Rock表示今次呢個音樂會，係被fans慫恿下而舉行，佢仲話本身諗住細細地50位觀眾左右咁搞個騷，但講講下就變成而家呢個規模。
Rock表示覺得自己由零開始籌備呢個騷，只係籌備咗一個月，佢又指因為自己比較執着，所以唔敢交畀其實人去籌備。
近期密密操練嘅Rock，被問到係咪打算喺騷上騷肌？佢就話今次就唔會脫住，而嚟緊21號嘅騷，喺服裝上會有多啲玩法，所以身形要健碩啲先可以carry到啲衫呀。Rock指今次嘅音樂會係自己舉辦，佢希望未來公司可以幫佢喺大啲嘅場地開騷，而Rock話自己嘅終極目標係喺紅館舉行音樂會呀。
網民點睇？
一定要找讚助商呀！不好亂花錢在音樂會太浪費可能得不賞失。🙏
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台