何晉樂彭家賢主持街頭Busking節目 魏嘉瑩笑言香港觀眾好熱情

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：何晉樂Rock 同 彭家賢Zayden 主持嘅街頭Busking節目呢日去到中環街頭進行錄製，佢哋仲請嚟五月天嘅師妹、台灣歌手 魏嘉瑩擔任嘉賓，吸引咗唔少人圍觀。

小魏話覺得香港嘅朋友好熱情，佢又話唔知係咪因為自己嘅廣東話怪怪的，每當佢用廣東話講「大家好」，現場圍觀嘅人都會表現得好興奮咁回應，令佢覺得嚟香港演出好開心。

Rock同Zayden為咗照顧小魏，做訪問時都用埋國語嚟回答，佢哋又話希望透過節目可以推廣Busking文化呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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