何晉樂新作加入自身錐心故事 朱主愛來港宣傳舞曲爆食蝦餃
廣告
無線娛樂新聞台報導：何晉樂 同 朱主愛 呢日齊齊現身電台接受訪問，Rock事隔一年之後再次推出新歌，佢仲將自己刻骨之痛嘅經歷融入歌曲之中，雖然呢日笑笑口講話係自虐嘅故事，仲話唔明白當時點解要死頂喎。
佢又話希望將自己故事加入作品之中，呢首悲情歌曲嘅MV，仲係佢自導自演之作，呢日佢仲提到拍攝時自己都有真情流露喊出嚟，仲大讚拍檔嘅感情戲令自己嚇一跳。不過呢次經驗就令佢有好多得著喇。
而 朱主愛 就繼續自己包辦詞曲創作，今次仲首次挑戰舞曲，又話希望大家聽完都會有心動嘅感覺，佢仲趁今次來港宣傳狂嘆唔同地道美食呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台