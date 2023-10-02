何晉樂新歌MV身兼導演忙到暈 邀余子穎演女主角偷師錄音多得JW協助…
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無線娛樂新聞台報導：何晉樂新歌MV身兼導演忙到暈 邀余子穎演女主角偷師錄音多得JW協助
何晉樂 近日為推出嘅新歌《深感榮感》拍攝MV，新歌以阿Rock本人嘅故事作為題材，今次唔止參與創作歌曲，仲身兼埋MV嘅導演，不過要自導自演就忙到佢頭都大埋，仲話今次體驗到導演繁重嘅工作，令佢非常佩服呀。
花盡心機將自己嘅心思放晒入MV當中，就令佢話雖然辛苦，不過非常滿足喇，而女主角 余子穎 仲係自己仰慕已久嘅演員，今次終於有機會合作就借機會偷師即場學演技喇。
阿Rock又話今次錄音仲要非常多謝《聲夢》階段嘅老師 JW 協助，因為遇上挫折同樽頸時又再次因為佢幫忙，先至有最後成品順利面世咋。
網民點睇？
🎉🎉🎉恭喜Rock
恭喜石導又一成就解鎖🎉
新歌好好聽，不停loop😊
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台