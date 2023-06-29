何晉樂生日願望盼出個人歌曲 石灰粉以Rock名義捐錢做善事
生日會上眾石灰粉除咗勁有心思為Rock準備咗紅館造型嘅生日蛋糕外，仲以「何晉樂」嘅名義捐錢畀兩間慈善機構作為生日禮物，而Rock亦相當識做，以歌聲嚟回饋一眾石灰粉。
講到石灰粉嘅善舉，Rock表示好開心，佢指自己一直都同fans講唔好買禮物畀自己，寧願佢哋用送禮物嘅錢去捐畀有需要嘅人或者機構。問到Rock會唔會想好似佢個生日蛋糕咁可以登上紅館開騷？Rock指呢個係每位歌手嘅心願，至於講到生日願望，Rock就話希望可以快啲出到自己嘅歌，另外就希望可以喺年底考埋香港嘅藥劑牌呀。
網民點睇？
斯文 靚仔 有星味
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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