何晉樂生日願望盼出個人歌曲 石灰粉以Rock名義捐錢做善事

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：生日快樂！6月24號係何晉樂 Rock 27歲嘅正日生日，呢日佢就同一眾石灰粉舉行生日會慶祝，Rock嘅好友 林君蓮 都有驚喜現身。

生日會上眾石灰粉除咗勁有心思為Rock準備咗紅館造型嘅生日蛋糕外，仲以「何晉樂」嘅名義捐錢畀兩間慈善機構作為生日禮物，而Rock亦相當識做，以歌聲嚟回饋一眾石灰粉。

講到石灰粉嘅善舉，Rock表示好開心，佢指自己一直都同fans講唔好買禮物畀自己，寧願佢哋用送禮物嘅錢去捐畀有需要嘅人或者機構。問到Rock會唔會想好似佢個生日蛋糕咁可以登上紅館開騷？Rock指呢個係每位歌手嘅心願，至於講到生日願望，Rock就話希望可以快啲出到自己嘅歌，另外就希望可以喺年底考埋香港嘅藥劑牌呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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