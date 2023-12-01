J Music丨RT享受外國街頭表演體驗人生百態 孖李茵彤合唱默契十足…
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無線娛樂新聞台報導：J Music丨RT享受外國街頭表演體驗人生百態 孖李茵彤合唱默契十足
何晉樂（Rock）同李茵彤為TVB全新音樂節目《J Music》拍攝呢日主題係講街頭藝術，Rock邀請前輩RT合唱，RT喺現場自彈自唱，令唔少途人聽出耳油。
RT嚮往喺外國街頭表演，體驗不同人生百態，佢之前去咗墨爾本busking，李茵彤（Desta）未入行已有不少busking，呢日Desta同RT合唱《小情歌》非常有默契，Desta覺得跟唔同音樂人一齊唱歌係一個好開心嘅經驗。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台