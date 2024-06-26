《反黑英雄》何沛珈首次與視帝陳山聰合演情侶 網友熱議其家居Look及保養祕訣

甜蜜互動與突發事件

在最新一集的《反黑英雄》中，何沛珈（Roxanne）飾演的英文補習老師林冰首次亮相，並與視帝陳山聰飾演的角色展開了甜蜜的戀情。這次合作，何沛珈表示自己在演技上得到了不少啟發。「因為我本身性格比較硬朗，所以喺某啲位嘅演繹會硬咗啲，山聰就建議我可以撒嬌多啲。」

何沛珈透露，兩人在劇中有許多親密的互動。「因為我哋一開始就要拍咗屋企戲先，所以都冇太多時間Warm Up，就要開始拍最親密嘅大部份戲。逢係一啲親密啲嘅接觸戲，我哋排戲時都會事先溝通好，所以冇好尷尬同緊張，反而最驚係有一場臨時加戲要山聰抱起我，我好驚我太重責親佢！」

網友關注何沛珈家居風格及健康祕訣

何沛珈的家居Look成為了網友熱議的話題。她在家中穿著墨綠色和粉紅色的小背心配上短褲，展示了她的招牌長腿和健康的身材。對於保持身材，何沛珈也有自己的一套方法。「除咗做運動，一定要注重按摩同埋拉筋，我自己每日都會用滾輪按摩小腿同大腿，我連拍劇都會帶埋去，係有少少癲嘅，每日按15分鐘至20分鐘，如果有多啲嘅時間我就會按摩加拉筋成個鐘。第二就係要多啲飲水，飲水唔係會引起水腫，而係會幫你消腫，每日最少2公升；第三就係唔好貪啲嘢好食就瘋狂咁食，要有節制！」