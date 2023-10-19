何超儀稱被惡意誣蔑停工 揚言懸紅一百萬緝造謠者

無線娛樂新聞台報導：韓國女神全智賢相隔6年重臨香江，出席代言品牌活動，雖然已經係兩子之母，但月底就42歲嘅全智賢，樣貌身材仍然係無懈可擊。呢晚仲有馮德倫、何超儀、徐濠縈、台灣男神吳慷仁、談善言、上山詩鈉女兒Hilary、周汶錡同倪晨曦等，齊集中環出席品牌限定店開幕禮。