何超儀稱被惡意誣蔑停工 揚言懸紅一百萬緝造謠者
超儀喺接受訪問時，先多謝大會同在場傳媒，話好感動邀請佢出席活動，然後突然話鋒一轉，表示自從老公陳子聰病後，就有人放風話佢因為要照顧老公而唔做嘢，超儀話：「自從老公有事之後，唔知有個咩人，係好心吖、黑心吖、定係戇居，呢個人就畀我收到風，佢走出街同搞呢啲活動嘅PR agency，周圍講話我要照顧老公唔做嘢。」超儀話由於未搵到係透個放風，所以表示而家要懸紅一百萬緝兇，仲話搵到邊個散播後要「維多利亞壹號」對方三次，超儀又表示希望靠傳媒同fans嘅力量去搵出「真兇」呀！
超儀話老公嘅病係有限度，雖然會陪住老公去睇醫生，但睇完後自己會繼續工作，超儀又指老公現時情況好好，仲話最近畀咗一個好大嘅工作對方負責，就係幫佢嘅歌填返英文歌詞，之後再去英國出碟。講到多年前曾經被對方話有分享症嘅徐濠縈呢日都有現身，超儀就話見到對方即時送上擁抱嚟打招呼，不過佢就話阿徐而家忙住玩滑板，所以對方仲未見過子聰。
同時衝擊今屆金鐘視帝同金馬影帝嘅吳慷仁，表示今次嚟香港除咗出席活動外，仲要出席香港亞洲電影節嘅宣傳活動，屆時仲會同觀眾有問答環節，問到佢到時會唔會派福利送自己個body出嚟？吳慷仁即刻話嚇親，仲反問呢個係咪香港藝人嘅傳統呀。
一直鍾情香港電影嘅吳慷仁，喺回答想同邊位合作時，佢突然見到馮德倫到場，隨咗即時邀請對方一齊做訪問外，仲開始sell自己叫對方搵佢拍戲呀！
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