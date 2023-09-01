白川和子視何超儀為女兒 導演藤井秀剛笑言新片涉邪教怕被殺
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無線娛樂新聞台報導：何超儀同日本女演員白川和子主演嘅新戲呢日舉行首映會，老公陳子聰早前大動脈撕裂，超儀望香港引入有關醫學專才，講到電影預告及海報均充滿恐怖風格，超儀爆拍攝時亦遇上一啲古怪事。
超儀稱每日有驚慄事情發生，拍攝過程曾遇上舊式民宿停電，今次電影以邪教為主題，邪教對於日本文化屬於禁忌範疇，導演藤井秀剛笑言怕被殺，而白川和子喺片中有聞底褲嘅變態戲份，白川和子視超儀為女兒，所以佢唔介意有呢個情節。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台