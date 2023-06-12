何家激罕三房同場出席酒店開幕 超儀透露老公陳子聰健康出問題
由於何家三房成員罕見同場，所以超儀都話要帶埋相機嚟紀錄呢個黃金機會呀！雖然呢日係開幕大日子，但超儀講嘢都係百無禁忌，當傳媒問到佢對上一次何家咁齊人係幾時？超儀就話：「殯儀館囉！我好直接又唔講大話。」
難得呢日咁齊人，但係就唔見超儀老公陳子聰，超儀就突然透露老公身體出現問題，仲話對方而家身體好弱，個病雖然唔一定會死，但係就好棘手，而自己最近所做嘅一切都係為咗老公，不過當大家想再追問係咩事時，超儀就過呢日係大喜日子就唔多講喇。而問到超儀現時嘅心情？佢就話自己唔OK，仲話呢一刻好想爆粗，但因為今日係家姐嘅大喜日子，所以佢先唔爆住呀。
據知陳子聰於澳洲探親時因為血管撕裂而嚴重內出血，於當地進行手術後昏迷咗廿幾日，下半身亦曾出現癱瘓情況。由於陳子聰血管薄，加上尿管斷裂，引發身體出現多項問題，所以手術後陳子聰嚴重暴瘦。
由於要進行多項手術，可惜當地醫院未具備以上技術，所以超儀在喺去年12月安排老公返港，但返港後發現香港做唔到相關接駁手術，所以今年4月超儀再安排老公去到美國做手術，但經過一輪檢查後，先發現陳子聰唔適合做手術，多番不順令超儀心情差透。
呢日現身開幕禮嘅仲有楊紫瓊、韓國男團GOT7嘅BamBam、韓國演員池昌旭、內地影星李一桐等。大忙人楊紫瓊，就透露自己最近忙於喺英國拍景戲，而李一桐就話一直視楊紫瓊為偶像，好希望有機會可以同對方合作，至於今次可以同場見到對方自己超開心呀！
網民點睇？
恭喜何家酒店開張大吉，生意興隆，大發利市，並祝陳 生早日康復
陳子聰肝病又恢發或更嚴重,願祝身體健康
贡献😂😂😂😂😂😂
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