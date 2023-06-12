何家激罕三房同場出席酒店開幕 超儀透露老公陳子聰健康出問題

無線娛樂新聞台報導：已故賭王何鴻燊嘅二房四位千金何超瓊、何超鳳、何超蕸、何超儀、三房何超雲同未婚夫、何猷啟，以及四太梁安琪、何猷亨、何猷君同老婆奚夢瑤、何超欣，呢日現身澳門出席佢哋家族旗下嘅酒店開幕禮。