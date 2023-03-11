何超儀赴大馬宣傳新戲造勢 一日走8場忙到雙腳腫痛

無線娛樂新聞台報導：何超儀與老公陳子聰共同監製嘅電影《Edge of the world》，除咗自己粉墨登場，仲搵嚟荷里活影星Jonathan Rhys Myers擔任男主角，呢套喺馬來西亞取景嘅電影於當地上映，超儀親自飛到大馬出席一連串首映同謝票活動。