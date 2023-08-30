StarTalk網上足本版丨超儀讚情色女優白川和子演技不寒而慄 首演日式…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk網上足本版丨超儀讚情色女優白川和子演技不寒而慄 首演日式恐怖片被劇本吸引
何超儀去年獲夏威夷電影節頒發終⾝成就獎，表揚佢對電影貢獻，推出一啲非主流電影，最近超儀又有新作，呢日佢同導演藤井秀剛一齊接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，超儀跟主播王鎮泉（Jeoffrey）暢談拍呢套驚慄片嘅原因！
超儀坦言被導演劇本吸引，而藤井秀剛認為跟超儀合作係一種不一樣嘅體驗，尤其睇完《維多利亞壹號》後更想同超儀合作，自認係超儀fans，藤井秀剛用咗兩星期寫出劇本，超儀冇諗過自己會演日式恐怖片，預告劇情比海報更恐怖100倍。
藤井秀剛大讚情色女優白川和子擅長飾演怪異角色，由於演藝事業經驗豐富，做呢類角色易如反掌，超儀盛讚對手就算平靜面容經已令人感到恐懼，今次老公陳子聰主力做監製，超儀就專注做演員崗位。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台