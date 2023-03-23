何超欣否認阿嫂奚夢瑤有喜 余香凝隔空祝福舊愛陳家樂

無線娛樂新聞台報導：賭王孻女何超欣同孫女何鍶珩呢日出席活動，對於何超蓮傳下月將會喺峇里舉行世界婚禮同傳已經喺三亞秘婚，超欣就避而不答，但問到佢阿嫂奚夢瑤傳再懷孕一事，超欣就話當晚自己同對方一齊，佢話當時奚夢瑤唔只着咗對好高嘅高踭鞋，仲同自己一齊飲酒，所以相信傳聞唔係真嘅。而家主力從事環保工作嘅超欣，喺清華大學入面做環保教育，早前仲帶學生去咗埃及呀。