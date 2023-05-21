何超瓊恭喜超蓮新婚笑稱開心似嫁女 大讚妹夫好有禮貌

無線娛樂新聞台報導：何超瓊呢日出席一個藝術節晚宴，身穿銀色珠片上衣嘅超瓊，打扮高貴大方，被問細妹超蓮上月跟內地演員竇驍拉埋天窗，超瓊笑言開心到好似自己嫁女咁，家姐超瓊知道妹夫竇竇要返內地開工，目前正約時間食餐飯祝賀佢哋，已準備一份禮物送畀一對新人。