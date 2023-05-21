何超瓊恭喜超蓮新婚笑稱開心似嫁女 大讚妹夫好有禮貌
廣告
無線娛樂新聞台報導：何超瓊呢日出席一個藝術節晚宴，身穿銀色珠片上衣嘅超瓊，打扮高貴大方，被問細妹超蓮上月跟內地演員竇驍拉埋天窗，超瓊笑言開心到好似自己嫁女咁，家姐超瓊知道妹夫竇竇要返內地開工，目前正約時間食餐飯祝賀佢哋，已準備一份禮物送畀一對新人。
家姐超瓊大讚妹夫好有禮貌，眼見二人發展有好多共同喜好，超瓊好戥佢哋開心，又指二人係工作狂，相信有安排生B計劃，可能要等一段時間，而超瓊透露已有3年冇去旅行，希望8月歐遊放鬆一下。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台