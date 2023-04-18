何超蓮峇里出嫁三太親見證 JW拍劇未能到賀大遺憾

無線娛樂新聞台報導：同內地男星 竇驍 拍拖近四年嘅何家三房千金 何超蓮 ，日前飛抵峇里為婚理打點，而17號一對新人就喺男方父母同三太陳婉珍見證之下，一齊步入人生新階段，正式成為夫妻喇。佢哋18號公開身穿傳統中式禮服嘅婚照，見到佢哋嘅幸福笑容都感受到當中嘅喜悅呀。