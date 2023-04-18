何超蓮峇里出嫁三太親見證 JW拍劇未能到賀大遺憾
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無線娛樂新聞台報導：同內地男星 竇驍 拍拖近四年嘅何家三房千金 何超蓮 ，日前飛抵峇里為婚理打點，而17號一對新人就喺男方父母同三太陳婉珍見證之下，一齊步入人生新階段，正式成為夫妻喇。佢哋18號公開身穿傳統中式禮服嘅婚照，見到佢哋嘅幸福笑容都感受到當中嘅喜悅呀。
雖然好友 鄧紫棋 未能親自到場祝賀，不過發文恭賀，至於一樣因為拍劇而未能飛往當地嘅 JW王灝兒 就話已經向新娘道歉，仲戥佢哋非常開心，仲話要等佢哋返港親身祝賀呀。
一對新人又分別喺社交平台以「三餐四季」、「餘生漫漫」作為報喜，寓意往後相伴人生路呀。而佢哋嘅婚禮回禮，亦將夫妻名食字喺當中，非常有心意同紀念價值呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台