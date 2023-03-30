傳婚訊後首次合體現身 超蓮竇驍繼續保持神秘

無線娛樂新聞台報導：早前傳出4月即將會喺峇里舉行世紀盛大婚禮嘅 何超蓮 ，喺香港出席活動時拒答又有助手擋駕令場面引起混亂。而呢日佢同男友 竇驍 喺傳出婚訊之後就首次公開合體，喺深圳出席品牌活動，不過就依然保持神秘，完全未有提及婚事喇。