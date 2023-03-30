傳婚訊後首次合體現身 超蓮竇驍繼續保持神秘
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無線娛樂新聞台報導：早前傳出4月即將會喺峇里舉行世紀盛大婚禮嘅 何超蓮 ，喺香港出席活動時拒答又有助手擋駕令場面引起混亂。而呢日佢同男友 竇驍 喺傳出婚訊之後就首次公開合體，喺深圳出席品牌活動，不過就依然保持神秘，完全未有提及婚事喇。
喺活動只係回應同穿搭打扮有關問題嘅佢哋，只係提及喜愛嘅打扮風格同顏危配襯咋。而同場現身嘅仲有結婚多年嘅 袁詠儀 同 張智霖 ，呢日現身仲著同一色系襯到絕，又賣晒口乖話店中產品都非常鍾意，不過Chilam就似乎對店鋪見到嘅一副麻雀最鍾情喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台