何超蓮傳婚變後現身 老公竇驍未見身影

無線娛樂新聞台報導：何超蓮今年四月同內地男星竇驍結婚後，兩人各自各忙，超蓮為工作及婚姻中港兩地穿梭，近日難得返港出席活動，雖然佢並無接受傳媒訪問，但就喺台上分享自己憧憬嘅節日，話比較喜歡童話式嘅聖誕節，佈滿漿果、小動物等，就好似聖誕擺設一樣，仲預告呢個浪漫佳節一定會同屋企人度過，而聖誕願望最想去聖誕老人村感受氣氛。