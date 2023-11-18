何超蓮傳婚變後現身 老公竇驍未見身影
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無線娛樂新聞台報導：何超蓮今年四月同內地男星竇驍結婚後，兩人各自各忙，超蓮為工作及婚姻中港兩地穿梭，近日難得返港出席活動，雖然佢並無接受傳媒訪問，但就喺台上分享自己憧憬嘅節日，話比較喜歡童話式嘅聖誕節，佈滿漿果、小動物等，就好似聖誕擺設一樣，仲預告呢個浪漫佳節一定會同屋企人度過，而聖誕願望最想去聖誕老人村感受氣氛。
超蓮同老公竇驍結婚半年左右就屢傳婚變消息，雖然兩人冇正面公開回應事件，不過呢段期間佢哋就po出合體嘅生活照曬恩愛，從照片中嘅神態，擊破種種婚變傳聞，呢日見超蓮亦容光煥發，仍然儲於新婚蜜月期一樣。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台