何超蓮婚宴絕密片段終曝光 竇驍冧爆唱情歌拖竇太繞場一周

何超蓮婚宴絕密片段終曝光 竇驍冧爆唱情歌拖竇太繞場一周

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：賭王三房千金何超蓮與內地男星竇驍正式成婚，二人於4月17至18號一連兩日喺峇里宴請親友，超蓮終於喺社交平台分享婚照，更貼出婚宴絕密片段，超蓮喺出發前更錄咗愛的感言畀新郎竇驍。

超蓮喺Vlog透露對婚禮細節毫不知情，全由新郎一手包辦，由搵婚姻公司到前往當地與工作人員安排所有事，令超蓮相當期待，竇驍對婚禮場地佈置非常用心，打造變成夢幻莊園，場地中央嘅水池更放有蓮花，將超蓮嘅「蓮字」融入其中，竇驍喺晚宴上更一展歌喉唱《你的名字我的姓氏》以表愛意，拖住超蓮繞場一周，接受賓客嘅祝福，之後新人喺煙花下深情一吻。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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