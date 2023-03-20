何超蓮故作神秘避談婚事 助手猛力推撞傳媒場面混亂
完成所有儀式後，超蓮按大會指示離場，一向大方高調分享戀情嘅超蓮，忽然對感情事守口如瓶，又多次故作神秘避談婚事，作風大轉變，而現場傳媒向超蓮求證已婚傳聞，超蓮助手頓時變得好緊張，超蓮接著講：「有消息會同大家講。」超蓮助手再次猛力推撞傳媒，場面一度混亂，超蓮先叫助手離開，表示冇事要宣佈，問到係咪籌備結婚，佢只係多謝大家等咗咁耐，再次重覆回答，面色有啲唔耐煩。
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