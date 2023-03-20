何超蓮故作神秘避談婚事 助手猛力推撞傳媒場面混亂

無線娛樂新聞台報導：何超蓮與男友竇驍早前被爆4月將於峇里舉行婚禮，不過日前有攝影師喺網上分享喺三亞婚禮幫一位新娘影嘅背影照，由於相中人背影跟何超蓮幾似，網民揣測二人已於三亞結婚，超蓮呢日現身中環出席品牌活動。