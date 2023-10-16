何超鳳稱家人全力支持超儀子聰 張天愛返港探孫大讚乖女育兒方式

無線娛樂新聞台報導：何超鳳 呢日現身一個籌款晚會，席間提到妹妹 何超怡 早前接受訪問，公開丈夫 陳子聰 因動脈爆裂險死同求醫嘅漫展過程，就大讚超儀係一位好太太，而家人亦會盡全力為佢哋夫婦提供協助，仲話超儀曾提出過自己面對嘅鉅大壓力。