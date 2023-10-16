何超鳳稱家人全力支持超儀子聰 張天愛返港探孫大讚乖女育兒方式
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無線娛樂新聞台報導：何超鳳 呢日現身一個籌款晚會，席間提到妹妹 何超怡 早前接受訪問，公開丈夫 陳子聰 因動脈爆裂險死同求醫嘅漫展過程，就大讚超儀係一位好太太，而家人亦會盡全力為佢哋夫婦提供協助，仲話超儀曾提出過自己面對嘅鉅大壓力。
見到妹妹承受咁大嘅痛苦同擔憂，又認為公開過程之後獲得外界鼓勵支持，相信會令佢哋夫婦有更大動力迎接之後嘅治療同康復之路呀。早前超鳳嘅千金 何鍶珩 被傳出婚訊，不過佢就代為否認，仲指乖女事業上有新計劃，一切順其自然呀。
張天愛 呢日亦都同場出現，今次佢雖然返港只得幾日時間，不過就把握時間探兩個外孫，但係乖女邢嘉倩就因為身在內地未有機會碰面仲大讚囡囡教女手法同方式一流喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台