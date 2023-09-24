何雁詩呷醋阿仔黐老公 林德信畫作售出超興奮
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無線娛樂新聞台報導：林德信 同 何雁詩 出席高爾夫球活動，Step話有咗室內高爾夫球場地，咁就隨時都可以約班friend去打波，仲唔怕日曬雨淋添！Step話做咗媽咪之後打少咗波，而家同老公鄭俊弘分工湊囝囝，佢負責餵阿仔食飯，Fred負責沖涼同陪玩，Step仲話覺得阿仔同老公一齊時笑得開心啲，似乎有啲呷醋噃！
而近年醉心搞藝術嘅Alex，早排就搞咗個畫展，展出自己多幅作品，呢日佢透露有兩幅畫作畀有心人買咗，亦係佢首次賣出自己嘅畫，所以佢超興奮呀！Alex畫畫咁叻，不過佢就話冇試過畫爸爸林子祥嘞！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台