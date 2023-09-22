鄭俊弘爆太太屋企衣着性感 鍾雨璇失銀包損失六位數

無線娛樂新聞台報導：鄭俊弘同何雁詩呢對夫婦恩愛滿瀉，呢日仲夫妻檔擔任慈善晚宴表演嘉賓，實行寓工作於拍拖。Step着上中門大開既藍色長裙，盡騷弗爆身材，極之搶眼火辣，不過身旁既Fred絕對唔介意，仲大爆太太喺屋企仲性感，搞到太太大感無奈。Fred話最緊要係太太着得開心，Step都話自己平時好努力運動，特別喺坐月期間做瑜伽，不過佢都話自從做咗媽咪之後，已經唔介意人哋點睇身型，反而學會自己欣賞自己。