鄭俊弘爆太太屋企衣着性感 鍾雨璇失銀包損失六位數
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無線娛樂新聞台報導：鄭俊弘同何雁詩呢對夫婦恩愛滿瀉，呢日仲夫妻檔擔任慈善晚宴表演嘉賓，實行寓工作於拍拖。Step着上中門大開既藍色長裙，盡騷弗爆身材，極之搶眼火辣，不過身旁既Fred絕對唔介意，仲大爆太太喺屋企仲性感，搞到太太大感無奈。Fred話最緊要係太太着得開心，Step都話自己平時好努力運動，特別喺坐月期間做瑜伽，不過佢都話自從做咗媽咪之後，已經唔介意人哋點睇身型，反而學會自己欣賞自己。
Fred同Step日前暫時放低仔仔，去咗馬爾代夫過二人世界，不停游水、衝浪同潛水，享受陽光與海灘，佢哋都覺得好似渡蜜月2.0，而呢個地方亦係Fred夢寐以求想去既地方。佢哋都話等仔仔識行同游水時，就帶佢再去一次。
同場既鍾雨璇最近好黑仔，之前扭傷咗隻腳同打乞嗤搞到椎間盤突出之外，日前坐交通工具又被人偷咗銀包，兼盜用信用卡，事後更發現被盜用超過十萬，現時已經報案，交由警方同銀行處理，佢就以平常心去看待一切，未有太影響心情。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台