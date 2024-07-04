佘詩曼IG曬與契女合照 感慨時間飛逝 網民讚契女星味十足

網民熱烈反應 稱讚契女有如明星

這張照片迅速引起了網民的熱烈反應，許多人留言表示兩人看起來像姐妹一般，並對契女的外貌和氣質讚不絕口。有網民甚至說：「第一眼仲以為同林嘉欣食飯」。此外，佘詩曼還分享了十年前的一張合照，再次提到那次意外的驚喜，「重記得十年前嘅某日，忽發奇想surprise佢，走去接佢放學，佢開心到、甜到呢~眨嚇眼就咁大個女喇！」這段話讓不少粉絲感動，紛紛表示羨慕契女能得到佘詩曼這樣的關愛。

佘詩曼事業再創高峰 榮獲三料視後

佘詩曼的事業在過去一年中達到了新的高峰。她在《新聞女王》中飾演的角色「Man姐」深受觀眾喜愛，並在今年初的《萬千星輝頒獎典禮2023》中榮獲三料視後。這一成就不僅鞏固了她在娛樂圈的地位，也為她的演藝生涯增添了光彩。