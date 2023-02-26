佘詩曼重返TVB拍新劇 演技出眾竟被望鏡頭考起

無線娛樂新聞台報導：即將重返娘家TVB開拍新劇《News新聞女王》嘅 佘詩曼 雖然演出角色無數，仲貴為視后，不過要喺新劇扮演嚴肅認真嘅女主播，阿佘就話有一定難度喎。佢話平時演戲唔應該望鏡，而主播就反而要望鏡頭自然讀新聞，所以一早就自備攝影機喺屋企練習，準備忘月正式開工喇。