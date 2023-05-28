新聞女王｜阿佘生日台前幕後驚喜慶祝 女王Man姐老友預早開Party慶賀…
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無線娛樂新聞台報導：新聞女王｜阿佘生日台前幕後驚喜慶祝 女王Man姐老友預早開Party慶賀
正拍攝新劇《新聞女王》嘅 佘詩曼 28號踏入48歲生日，一班「SNK新聞部」嘅台前幕後，就為佢秘密炮製驚喜，同劇嘅 高海寧 就算冇通告都偷偷準備蛋糕現身為「Man姐」阿佘慶祝，更齊齊喺現場唱生日歌，非常熱鬧。
雖然大家鬼鬼馬馬討論安排時阿佘已經估到多少，不過就一樣非常高興，而多個蛋糕亦都非常得意，現場又有 李施嬅 準備阿佘最愛嘅泰菜到會，等大家可以偷閒享受一下呀。
正日生日阿佘就有一日假期，不過就因為拍劇未有特別安排慶祝活動喇。而其實正日之前慶祝活動已經開始，七魔女成員 周嘉蔚 湯盈盈 文頌嫻 鍾麗淇 姚樂怡 仲有 苗僑偉夫婦 陳山聰 等都已經為佢舉辦大型Party慶祝喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台