49歲佘詩曼泰國曬黑色三點式水著 網友驚嘆完美身材秒殺同齡

視後佘詩曼最近在熱播劇《家族榮耀之繼承者》中大放異彩，不過她不僅在螢幕上活躍，生活中也同樣精彩。阿佘趁工作之餘與「七魔女」好友們飛往泰國享受短暫假期。在這趟旅行中，她罕有地在社交媒體上分享了一組泳裝照，立刻引起網友熱烈反響。