49歲佘詩曼泰國曬黑色三點式水著 網友驚嘆完美身材秒殺同齡
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視後佘詩曼最近在熱播劇《家族榮耀之繼承者》中大放異彩，不過她不僅在螢幕上活躍，生活中也同樣精彩。阿佘趁工作之餘與「七魔女」好友們飛往泰國享受短暫假期。在這趟旅行中，她罕有地在社交媒體上分享了一組泳裝照，立刻引起網友熱烈反響。
網友熱議阿佘泳裝照
在Instagram上，阿佘展示了她的假期時光，並附上一句話：「Smiles are little rays of sunshine that brighten lives.」她身穿一件黑色吊帶三點式泳裝，外搭一件網裝衫，展現出既性感又有型的風格。這組照片發布不到一小時，便迅速吸引了超過1.5萬個讚好。
網友讚嘆阿佘保養有方
即使已經49歲，阿佘的完美保養令人稱羨。她的皮膚白滑緊緻，身材保持得宜，無一絲多餘脂肪，讓不少同齡女性都感到壓力。對此，網友們紛紛留言讚嘆，其中一位網友驚呼：「How to be like this at 49? Idol」
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圖片來源：TVB