《隨時候命》第三集爆點：佘詩曼手術險境 鄭伊健堅信奇蹟 青年墮海悲劇揭示人生無常

悲劇與感恩交織一幕

在最新一集的《隨時候命》中，嵐（由佘詩曼飾演）面臨一場生死攸關的手術，成功機率僅有五成。儘管情況危急，風（鄭伊健飾演）卻展現出無比的信心，堅信嵐能夠戰勝困難。「排除眾議，嵐的手術成功機率只有一半，但風卻信心十足，認為嵐一定可以康復。」

此集中，一名青年在大坑州不幸墮海失蹤，引發了一連串的搜救行動。風在廣闊的海域中終於發現了青年的蹤跡，但遺憾的是，青年已經生還無望。儘管結局悲慘，青年的家人仍前來飛行服務隊，向風和其他隊員表達了深深的謝意。

愛力量：風無私付出

在嵐進行手術的關鍵時刻，風沒有閒下來，而是選擇將時間用於修復嵐心愛的古董車，確保她出院時能夠順利乘坐。這一行為不僅展示了風對嵐的深厚情感，也象徵著他對未來的美好期待。

情感糾葛：Eva微妙發現

Eva（羅泳嫻飾演）在與雲（林保怡飾演）約會後，前往雲家探望柏。在那裡，她意外發現雲的同事兼鄰居娟（楊思琦飾演）在深夜仍逗留在雲家，於是趁機揶揄娟，這一幕增添了故事的情感張力。

手術成功：嵐甦醒卻迷失記憶

手術最終成功，嵐奇蹟般地甦醒了。風滿懷喜悅地趕到醫院，期待與嵐重逢的那一刻。「嵐手術成功，終於甦醒，風開心地趕往醫院，可是嵐卻認不出風。」這一轉折不僅為劇情增添了懸念，也讓觀眾對接下來的發展充滿期待。