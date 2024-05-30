佘詩曼與黎姿健身房偶遇，網民驚艷兩大女神凍齡美貌

深厚的職業與私人關係

佘詩曼最近忙於宣傳其新劇《家族榮耀之繼承者》，在內地積極推廣。即將在5月28日慶祝她四字頭的最後一個生日，佘詩曼在繁忙的工作中仍抽空保持健康，經常前往健身房。在生日前夕的一次健身中，她意外遇到了同樣保養得宜的黎姿。佘詩曼興奮地在社交媒體分享了與黎姿的合照，並寫道：「喺gym room 野生捕獲一名靚女！#兩個貪靚之人 #仲用埋同一個PT #好正」。黎姿也在網上回應：「難怪你身材保持得這麼好，繼續加油！」兩位女星的親密合照和素顏美貌引來網民熱烈反響，紛紛留言讚美她們的皮膚狀態和美貌。

除了在健身房的偶遇，佘詩曼和黎姿在職業生涯中也有著深厚的聯繫。她們曾是無綫電視2005至2007年間的「四大花旦」之一，並在多部劇集中合作。2000年，她們在《倚天屠龍記》中飾演周芷若和趙敏；2004年，她們在《金枝慾孽》中分別扮演爾淳和玉瑩；2006年，她們在《火舞狂沙》中飾演一對好姊妹家春分與計明鳳。這次健身房的偶遇不僅是一次美麗的邂逅，也讓粉絲們回味她們在螢幕上的精彩演出，紛紛表示：「哇四個角色同時又同框了周芷若 趙敏 ｜ 爾淳 玉瑩」、「向兩位小主請安」、「春分和明鳳」……