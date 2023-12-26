Man姐劈炮唔撈冇有怕 拍嘢七魔女出動如專業幕後
廣告
無線娛樂新聞台報導：Man姐 佘詩曼 除咗喺SNK有一班文家軍支持之外，戲外一樣有七魔女嘅各位好姊妹幫手，所以就算佢已經正式離任新聞部，呢日臨時要拍嘢都一樣冇有怕，姊妹一個做人肉燈腳一個做提詞機，Man姐一出馬加上魔女’s出手，姊妹同心話咁快就將一條短片KO喇。
七魔女雖然嫁人嘅嫁人，開工嘅開工，不過一有時間就會約埋相聚，感情好到不得了，上個月先齊齊合體為 鍾麗淇 慶祝生日，近日又再集合慶祝聖誕，不過當中只得戲裡戲外都寄情事業嘅阿佘仍然單身，唔知幾時Man姐先肯停低關心自己專注吓感情呢？
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台