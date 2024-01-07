Man姐現身內地倉儲超市探吸引力何在 阿佘出巡拍攝途人興奮圍觀
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無線娛樂新聞台報導：開關之後北上消費成為唔少香港人嘅熱門消閒方式，內地嘅倉儲式超市就吸引唔少港人購物，甚至有旅行社舉辦旅行團一站式安排團友到深圳購物，仲指反應熱烈應接不暇，又有跨境巴士公司開設巴士線專攻。
因為《新聞女王》而狂吸唔少Fans嘅「文慧心Man姐」 佘詩曼 呢日亦到現場親自研究到底有咩魔力令咁多朋友乖乖比錢加入會員，呢日佢現身拍攝仲令現場掀起一陣Man姐旋風，要由店鋪工作人員協助維持秩序。阿佘又不時向在場圍觀嘅朋友揮手打招呼。
網民點睇？
Man姐行超市要人鍊保護
女👑駕到，誰與爭鋒 ？
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台