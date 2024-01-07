Man姐現身內地倉儲超市探吸引力何在 阿佘出巡拍攝途人興奮圍觀

無線娛樂新聞台報導：開關之後北上消費成為唔少香港人嘅熱門消閒方式，內地嘅倉儲式超市就吸引唔少港人購物，甚至有旅行社舉辦旅行團一站式安排團友到深圳購物，仲指反應熱烈應接不暇，又有跨境巴士公司開設巴士線專攻。