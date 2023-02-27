(国）佘诗曼重返TVB拍新剧 演技出众竟被看镜头考起

無線娛樂新聞台報導：即将重返娘家TVB开拍新剧《News新闻女王》的 佘诗曼 虽然演出角色无数，更贵为视后，不过要在新剧扮演严肃认真的女主播，阿佘就说有一定难度。他说平常演戏不应该看镜头，而主播就反而要看镜头自然读新闻，所以一早就自备摄影机在家裡练习，准备3月正式开工呀。