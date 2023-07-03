余安安為孫仔重拾睇動畫樂趣 邢慧敏讚今屆候選港姐靚

無線娛樂新聞台報導：余安安、凌文龍、邢慧敏、黃建東等呢日現身電影首映活動，呢次為動畫聲演嘅安安姐，話因為孫仔嘅關係，所以近年多返睇動畫，而平日就會同孫仔喺屋企、公園等地方玩。上屆港姐邢慧敏，就話睇到今屆2023香港小姐一眾候選佳麗去髮型屋嘅新聞，就諗起自己去年選港姐嘅片段喇。至於同場嘅黃建東就話自己好想嘗試為電影、動畫等配音。