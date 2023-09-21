30歲余香凝IG報喜誕第二胎7.7磅B仔 爆老公喊得厲害
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無線娛樂新聞台報導：余香凝於9月20號透過社交平台宣佈二胎7.7磅B仔順利出世，附上一家四口手疊手合照，歡迎新生命來臨，家姐仔仲大讚細佬好靚，又話以後會成日唱歌畀細佬聽。
余香凝透露原本珍惜有得瞓嘅時間，點知佢堅持夜晚都推BB入嚟嘗試埋身餵母乳，同時興奮分享再做人母嘅心情，余香凝受訪時表示生第二胎心情冇咁緊張，一路做手術有同醫生及先生傾偈。
余香凝今次陀第二胎冇勉強自己進食，開心見到阿仔健康：「喺醫院成功上咗奶，對一個餵母乳嘅媽媽非常感動。今次先生比上次喊得犀利，疫情過咗可以喺手術室即刻抱，一抱到埋佢身，平日先生啲情緒比較收歛，見到佢眼慢慢開始紅，然後開始喊，見到呢個畫面好感動。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台