余香凝產後極速修身演出廣告 打波打拳湊小朋友樣樣掂

無線娛樂新聞台報導：余香凝 參演嘅一部以真實新聞事件改編電影大收旺場，佢早前更獲提名今屆金馬獎，而早前先誕下第二胎嘅Jennifer，坐完月之後極速修身仲已拍攝新廣告，仲話自己似乎將休養兩個月嘅運動量一次過補返晒呀。