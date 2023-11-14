余香凝產後極速修身演出廣告 打波打拳湊小朋友樣樣掂
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無線娛樂新聞台報導：余香凝 參演嘅一部以真實新聞事件改編電影大收旺場，佢早前更獲提名今屆金馬獎，而早前先誕下第二胎嘅Jennifer，坐完月之後極速修身仲已拍攝新廣告，仲話自己似乎將休養兩個月嘅運動量一次過補返晒呀。
廣告中佢又打拳又打排球，不過入行後已經冇再接觸，呢日拍攝前佢為效果仲瘋狂練習，好在喚醒肌肉記憶，廣告中依然係女排猛將呀。運動之外佢廣告中亦同兩名小朋友合作，身為媽咪嘅Jennifer就話比運動更攰，不過當中嘅開心就無可取代喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台