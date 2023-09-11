何廣沛被指「食軟飯」強調清者自清 認與圈外女友熱戀坦言心態有變
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無線娛樂新聞台報導：何廣沛與朱晨麗緋聞告一段落，日前何廣沛被爆有新戀情，佢大方承認與圈外女友熱戀中，呢日佢出席TVB新劇《你好，我的大夫》首播飯局開腔回應戀情。
何廣沛指之前工作為先，坦言身邊朋友都知佢拍拖，冇刻意隱瞞戀情，二人拍拖大半年，何廣沛直言心態有變，舊年工作忙不停，突然問自己想要啲咩，令佢對戀情睇法唔同咗，講到緋聞女友朱晨麗送祝福，何廣沛表示唔知情。
對於女友被網民起底，有指其女友係失婚富家女，何廣沛一度被指食軟飯，曾不甘示弱留言反擊，何廣沛直言冇特別介意呢啲傳言，認為清者自清，有時只能用幽默方式回應稱網友創作力唔錯。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台