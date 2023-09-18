你好，我的大夫｜廣沛讚女友廚藝好次次一掃光 陳嘉慧再提探肛戲吳偉豪…
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無線娛樂新聞台報導：你好，我的大夫｜廣沛讚女友廚藝好次次一掃光 陳嘉慧再提探肛戲吳偉豪爆笑
何廣沛 蔡思貝 游嘉欣 孔德賢 吳偉豪 陳嘉慧 呢日齊齊現身為新劇《你好，我的大夫》去到商場宣傳，呢日仲連Sisley父母同愛犬都現身捧場，而蜜運中嘅Matthew就話女友一樣晚晚看實電視欣賞，對有傳女友煮得一手好餸，佢就話自己非常啱胃口，餐餐都掃清光喇。
今次同佢扮演一對嘅Sisley，Matthew一樣有讚冇彈，唔止留長髮後女人味十足，仲話對方非常有少女心，仲叫各大監製邀請Sisley拍多啲愛情戲份呀。而Sisley就讚Matthew溫暖又細心鉅細靡遺呀。
至於另一對 吳偉豪 同 陳嘉慧 日前播出嘅一場搞笑探肛戲份，呢日佢哋講起都笑唔停，仲話當時因為大家都忍唔住爆笑搞到瘋狂NG，Erica仲話收到劇本時已經非常好奇呢場戲份喇。
而 游游 同 Danny 就話因為拍攝呢部劇集之後，培養出增值學習嘅興趣，早前成為新牌仔嘅游游仲話已經報名學揸船，最近正努力讀書喇。而Danny就向馬路上唔同車輛嘅執照發展，仲同時報考的士、電單車同重型貨車，準備做車神呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台