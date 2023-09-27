你好，我的大夫｜兩男為思貝爭風呷醋爆火花 六君子醫舍開業陳嘉慧認出…
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無線娛樂新聞台報導：你好，我的大夫｜兩男為思貝爭風呷醋爆火花 六君子醫舍開業陳嘉慧認出嫁
《你好，我的大夫》嘅幾位年青中醫師決心創業，而佢哋嘅醫務所呢日正式懸壺開業，而 何廣沛 許俊豪 因為 蔡思貝 競爭嘅感情故事亦都係劇集主線之一，呢日做訪問依然火花四濺，搞到Sisley都話自己冇掟企，由佢兩個慢慢爭飽佢咁話。
Sisley就話兩個各有各好，要喺佢哋之間作出選擇真係非常困難，劇中點揀大家就要留意剷情發展喇。Matthew仲話拍攝之後對養生更為了解，所以大家都更注重健康咁話。
除咗呢段三角錯之外， 孔德賢 游嘉欣 吳偉豪 仲有承認即將同圈外男友成婚嘅 陳嘉慧 ，終於喺新診所行醫，佢哋仲叫大家記住劇情之後發展咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台