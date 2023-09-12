《你好，我的大夫》吳偉豪繼承衣缽獨立成長 感情周旋游嘉欣陳嘉慧之間…
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無線娛樂新聞台報導：《你好，我的大夫》吳偉豪繼承衣缽獨立成長 感情周旋游嘉欣陳嘉慧之間
吳偉豪同陳嘉慧（Erica）喺TVB新劇《你好，我的大夫》飾演新一屆進修中醫師路遠志、袁絲絲，陳嘉慧今次演新晉醫師四君子之一，而吳偉豪享「齊人之福」周旋喺游嘉欣同陳嘉慧之間。
吳偉豪飾演路遠志性格熱情愛玩、有抱負有理想，出身於中醫世家，爺爺同嫲嫲均係傑出名醫，可惜志父對中醫並唔感興趣，因此重擔落喺擁有中醫天賦嘅遠志身上，遠志希望擺脫爺嫲庇蔭，獨立成長，而陳嘉慧飾演嘅袁絲絲係一流成績從中醫系畢業，順利進入政府中醫診所。由於佢喺診所表現積極，自信能夠超越同期同事，遠志得知絲母病情後試圖安慰，展現出理解與同情心，令絲絲對佢改觀，慢慢發展出感情線！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台