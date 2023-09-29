吳偉豪孖謝雪心演嫲孫夠親切 方伊琪獲兒子教路曬流利日文

無線娛樂新聞台報導：以中醫為題材劇集《你好，我的大夫》劇情進入一半有多，除咗醫療個案之外，箇中親情戲都好溫馨，好似謝雪心同吳偉豪飾演嘅嫲孫就拍住喺醫館診症。能夠跟前輩演戲，令Ricco 獲益良多，心姐都大讚呢位後輩勤力又乖仔，不過同時都對Ricco 嚴加鞭策。