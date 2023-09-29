吳偉豪孖謝雪心演嫲孫夠親切 方伊琪獲兒子教路曬流利日文
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無線娛樂新聞台報導：以中醫為題材劇集《你好，我的大夫》劇情進入一半有多，除咗醫療個案之外，箇中親情戲都好溫馨，好似謝雪心同吳偉豪飾演嘅嫲孫就拍住喺醫館診症。能夠跟前輩演戲，令Ricco 獲益良多，心姐都大讚呢位後輩勤力又乖仔，不過同時都對Ricco 嚴加鞭策。
心姐雖然拍劇經驗豐富，但講到中醫名詞佢都被考起，仲話：「因為有啲名詞好深，要好比心機，喺醫館執藥都要學點樣拎個秤。」而Ricco每當諗起最初為拍劇學針灸時，都有好多驚險回憶。
日前出街一幕講述由日本返香港嘅方伊琪去到醫館求醫，曬出一口流利日語有板有眼，原來事前方伊琪都經過好幾日練習，好彩有兒子親自指導先有咁完美演出。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台