《你好，我的大夫》商場拍義診惹誤會 蔡思貝興奮扭蛋勾童年回憶

無線娛樂新聞台報導：劇集《你好，我的大夫》劇情踏入第四星期，由蔡思貝、何廣沛、游嘉欣、吳偉豪、陳嘉慧、孔德賢組成嘅六君子移施商場義診，由於拍攝時場面逼真，搞到好多途人都誤會真係有中醫義診，Ricco同嘉慧笑言唔介意幫大家把吓脈。