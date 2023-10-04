《你好，我的大夫》商場拍義診惹誤會 蔡思貝興奮扭蛋勾童年回憶
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無線娛樂新聞台報導：劇集《你好，我的大夫》劇情踏入第四星期，由蔡思貝、何廣沛、游嘉欣、吳偉豪、陳嘉慧、孔德賢組成嘅六君子移施商場義診，由於拍攝時場面逼真，搞到好多途人都誤會真係有中醫義診，Ricco同嘉慧笑言唔介意幫大家把吓脈。
期間蔡思貝發現有部扭蛋機，即刻展現童心未泯一面，扭到隻小貓咪鬼咁開心，Sisley話：「扭蛋係我童年回，以前細個時好平，依家貴咗好多，都考慮咗一陣先扭，因為見到個貓咪系列一見鍾情，我以前喺德國住時有養貓的，但返到香港唔養得送咗畀人，自己對貓情有獨鍾，而且好多朋友都話我形態、性格似貓，我都覺得自己好似貓科類動物咁。」
而呢幕講到廣沛嘅情敵許俊豪都有現身，兩人來個正面交鋒。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台