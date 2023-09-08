你好，我的大夫丨蔡思貝重遇前度何廣沛 戀人相處摩擦多
廣告
無線娛樂新聞台報導：《你好，我的大夫》由蔡思貝飾演程嘉應，而何廣沛飾演辜清勁，二人本來係情侶兼同屆中醫系畢業生，清勁當年選擇繼續進修醫術，佢哋最終分手收場。
直至10年後再遇，嘉應已為成公營中醫診所嘅中醫服務主任，而清勁雖然係中醫博士，但係佢只可應徵當進修中醫師，成為蔡思貝嘅下屬，雖然佢哋經常因自身理念產生摩擦，但二人抱住醫者仁心，希望用一身醫術幫助更多病患，同時帶領新晉醫師披荊斬棘地踏上仁醫之路！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台