你好，我的大夫｜思貝廣沛捉泥鰍超疲累 預告Sweet爆情節陸續有來
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無線娛樂新聞台報導：蔡思貝 何廣沛 吳偉豪 孔德賢 等一班《你好，我的大夫》嘅演員，呢日齊齊現身一個商場活動為劇集宣傳，仲公佈首星期播出嘅收視獲得分唔錯成績，有近150萬觀眾收睇。
星期五就到中秋，呢日大家亦都齊齊同現場觀眾預祝，Sisley更喺一班拍檔協助下公主抱起Matthew，佢哋呢對仲話劇中捉泥鰍嘅一幕印象最深刻，仲話呢場戲並唔係大家所睇咁容易呀。
佢哋呢對CP又提到每集似乎都會唔少甜蜜場面出現，Sweet爆情節陸續有來喎。至於扮演痙攣病人嘅 關嘉敏 為咗投入拍攝前提早一個月就練習，每晚瞓覺前都會練習，不過就無意中嚇親毫不知情嘅家人喇。
至於 許俊豪 同Sisley仲有Matthew之間嘅三角關係，佢呢日就話往後會出力追求，仲慢慢會有更多爭執呀。而Danny同Ricco嘅感情亦都突發猛進，佢哋就預告大家喺各自己有唔同經歷之下，好快就會達成開醫館嘅共同目標喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台