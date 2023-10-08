你好，我的大夫｜思貝傷手不自醫求助醫師 Ed師兄病歿廣沛笑對方喊都…
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無線娛樂新聞台報導：你好，我的大夫｜思貝傷手不自醫求助醫師 Ed師兄病歿廣沛笑對方喊都咁靚
話咁快劇集《你好，我的大夫》已經進入結局周，呢日一眾演員再次喺商場宣傳，不過 蔡思貝 右手就有大撻瘀傷，原來Sisley因為不慣受傷而「能醫不自醫」呀。手筋受傷嘅佢，雖然仲有啲痛，不過就強調冇大礙喇。
劇中嘅六君子成員之一，由 孔德賢 扮演嘅Ed師兄因為癌症英年早逝，一班好朋友送別嘅一幕非常感人，而 何廣沛 就話覺得Sisley呢場連喊都靚過人，又話明明大家都喊到一面淚水眼腫鼻紅，所以覺得非常奇怪， 許俊豪 仲爆之前一場仲係拍搞笑場面，覺得非常犀利呀。
思貝就話要多謝大家讚賞之餘，最重要係劇本創作同拍攝時幕後團隊嘅用心齊齊出力而成呀。
至於劇中同 區明妙 一段細膩感情最終因Danny離世而結束，有觀眾認為Ed師兄嘅反轉態度有奇怪之處，不過Danny呢日就解釋，係因為Ed師兄深明自己時日無多，所以用盡所能去改變對方咁話。劇中經常要喊嘅妙妙，亦都話拍攝時情緒沉重亦都有唔少壓力呀。
另一對 吳偉豪 同 李紹堅 嘅搞笑錫錫，原來就令兩位年青人大感尷尬，呢日就連做訪問佢哋都繼續搞笑，仲話台前幕後都不時忍唔住笑場咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台