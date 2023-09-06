你好，我的大夫｜新劇下周播演員互針灸激士氣 蔡思貝銀針一出肌肉記憶…
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無線娛樂新聞台報導：你好，我的大夫｜新劇下周播演員互針灸激士氣 蔡思貝銀針一出肌肉記憶返哂嚟
以一班年青中醫師成長歷程作為主題嘅新劇《你好，我的大夫》11號起緊接《破毒強人》播出，呢日一班「大夫」 蔡思貝 吳偉豪 游嘉欣 陳嘉慧 孔德賢 等就現身商場為劇集率先造勢，仲齊齊為其他劇中拍檔即場針灸呀。
Sisley話拍攝嘅幾個月時間一直為其他人施針，不過呢日一拎起就有返哂拍攝當時嘅肌肉記憶，但係Erica就話一樣緊張到有少少手震呀。Danny就話拍攝前跟顧問醫師學咗唔少嘢，所以一班拍檔都演得似模似樣咁話。
至於Ricco今次就一反乖仔形象，仲不時激到 謝雪心 生蝦咁跳，表面貪玩又唔認真嘅佢點都得心姐疼錫喇。至於成為新手P牌女司機嘅游游，就對自己充滿信心，Ricco同心姐就即場傳授駕駛心法呀。
關楓馨 今次首次正式拍劇，佢仲對呢次經驗非常珍惜，佢仲話大家都非常照顧自己，仲有唔少難忘事發生呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台